Gomis à Galatasaray ?

1

Vatan | Accord Galatasaray-Gomis, sur un contrat de 3,5M€ par an. Les négociations avec Swansea vont débuter la semaine prochaine ! pic.twitter.com/Ccvihih0EL — Galatasaray France (@GSSKFRANCE) 26 mai 2017

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un petit tour et puis s'en va ?Prêté par Swansea cette année à l'OM, Bafétimbi Gomis a réalisé une très belle saison sous les couleurs bleue et blanche avec 20 buts marqués en Ligue 1. Malgré l'atteinte de cette barre symbolique, les dirigeants marseillais hésitent à offrir le contrat demandé par Gomis qui aura 32 ans cet été.Selon le journal turc Galatasaray a déjà saisi l'opportunité et serait d'accord avec l'attaquant français sur un contrat de 3,5 M€ par saison. Reste maintenant au club truc à trouver un accord avec le club gallois sur l'indemnité de transfert.Les dirigeants de l'OM auraient-ils déjà trouvé l'avant-centre de leur Champions Project ?