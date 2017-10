Golden Boy : Mbappé et Dembélé finalistes

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un trio à plus de 300 millions d'euros.Le site goal.com a dévoilé le nom des trois finalistes du Golden Boy Award 2017 et on y retrouve deux: Kylian Mbappé ( PSG ) et Ousmane Dembélé ( FC Barcelone ). Les deux internationaux français ont été choisis parmi 24 candidats et se retrouveront face à Gabriel Jesus Manchester City ) pour tenter de remporter le trophée récompensant le meilleur jeune d'Europe et désigné par des journalistes européens.L'attaquant du PSG fait office de favori pour succéder à Renato Sanches , couronné l'année dernière. Deux Français ont déjà soulevé ce trophée : Paul Pogba (2013) et Anthony Martial (2015).Le vainqueur sera connu lundi et constituera le deuxième gros événement de la journée après le choc de la 12journée de Ligue 2 entre l' AC Ajaccio et le Gazélec