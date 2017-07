Gold Cup : le Mexique et la Jamaïque en quarts

AH

Un seul être vous manque et rien n'est dépeuplé.Privé de son sélectionneur, Juan Carlos Osorio suspendu six matchs par la Fifa après la coupe des Confédérations , le Mexique se porte bien. Les coéquipiers de Chicharito ont enregistré sept points en trois matchs, après une deuxième victoire la nuit dernière face au Curaçaco (2-0, Sepulveda et Alvarez). Une première place de groupe qui offre un quart de finale abordable à la Tri contre le Honduras Derrière les favoris mexicains, c'est la Jamaïque et le Salvador qui ont su tirer leur épingle du jeu. Après un ultime match nul entre elles (1-1), les deux équipes se sont qualifiées pour les quarts aux dépens de la Martinique. La Jamaïque affrontera le Canada et le Salvador s'attaquera aux États-Unis :Il joue quel poste Bolt du coup ?