Golazo en D3 espagnole

Vaya golazo del @AtcoPueblonuevo 😳😳😳😳😳😳Esos buenos goles de los campos de tercera división pic.twitter.com/4uw0s8SdwP — Carrusel Deportivo (@carrusel) 12 février 2017

Le but du weekend en Espagne nous vient de troisième division, lors du match entre l'Atletico Pueblonuevo et l'UP Plasencia. À la 15minute, l'UP Plasencia concède un corner. Tout se passe bien, la défense dégage... et boom. La patate est partie et elle détruit les toiles d'araignée et tout le reste, dans le coin gauche du but. Ce chef-d'oeuvre de Miguel Angel Tive, le joueur de l'Atletico Pueblonuevo, postule directement pour le prix Puskas. Cela n'empêchera pas son équipe, mal en point (16sur 20), de perdre la rencontre 1-2.Héros malheureux.