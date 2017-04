0

Le tir de l'aigle.Arquimedes Figuera, joueur de l’Universitario de Deportes, a inscrit un but exceptionnel face à l’Alianza Lima en championnat du Pérou . Légèrement excentré à 35 mètres du but, le milieu a déclenché une frappe énorme qui a fini en lucarne opposée.Pas mal, mais on attend toujours que des joueurs reproduisent la catapulte des frères Derrick.