Godín et la passerelle Villarreal

Aujourd’hui considéré comme l’un des tout meilleurs centraux du monde, Diego Godín a longtemps été un anonyme de son poste. Une discrétion qu’il quitte en 2007, lorsqu’il débarque de son Uruguay natal au Madrigal après un début de carrière entre natation et déception.

Godín : « Je me rappelle juste que je suis sorti de l’eau »

Du Cerro sans « jogging ni eau chaude » au strass de Liga

Par Robin Delorme

Dans les arcanes du Madrigal, son nom évoque l’une des nombreuses bonnes pioches de la direction sportive de Fernando Roig. Sauf, peut-être, en ce 12 mai 2012, lorsque sur un pion de Radamel Falcao le Villarreal officialise, à la surprise générale, sa relégation en Segunda Division. Sitôt le coup de sifflet final acté, Diego Godín , titulaire dans l’axe de la défense, file dans le vestiaire despour y consoler ses anciens partenaires. Une initiative louable qui, exaspération et désespoir local obligent, se transforme en règlement de compte : après avoir imploré Godín, et l’ Atlético , de ne pas les battre, les membres du sous-marin jaune le reçoivent en l’insultant et en le virant,, de leur vestiaire. «» , lâche, désabusé, le vice-président de Villarreal de l'époque, José Manuel Llaneza Ce triste épisode, symbole des nerfs à vif des dirigeants et joueurs du, n’est pourtant pas fidèle aux années de Diego Godín dans la région de Castellon. Trois années durant, de 2007 à 2010, le natif de Rosario – l’uruguayenne, pas l’argentine – traîne sa carcasse, balance du tacle et envoie des coups de casque pour se faire un nom sur le Vieux Continent. Un changement de galaxie extrême, puisqu’avant son atterrissage sur la côte méditerranéenne, le jeune Diego est plus connu pour ses exploits aquatiques que ses talents footballistiques. De fait, à son quinzième anniversaire, il enchaîne pas moins de cinq records juniors en Uruguay et laisse présager un avenir dans les bassins. L’élément aquatique, pour ainsi dire, a pourtant failli lui coûter la vie lorsqu’à quatre ans, accompagné de sa sœur, il tombe à l’eau, mais «» : «» Cette force de caractère, Diego Godín y fait appel durant toute sa vie ou presque, pour se sortir de la piscine et atterrir sur les rectangles verts.Car s’il est actuellement considéré, à raison, comme l’un des tout meilleurs défenseurs centraux du monde, Diego Godín n’est pourtant qu’un anonyme attaquant de seconde zone lorsqu’il souffle ses quinze bougies. Attaquant ou meneur de jeu, il décide, un an plus tard, de délaisser la natation, quitte son Rosario natal et prend la direction de la capitale Montevideo et du club du Defensor Sporting . Un changement d’environnement qui provoque chez lui une légère saudade : «» Si bien que lors de sa première année, il ne joue presque jamais. Pour la seconde, les choses changent. «, rembobine Mauricio Rosa Noni, l’un de ses coéquipiers et ami intime, auLa décision ne dure que peu de temps. Il revient chez ses parents, et son oncle lui obtient un test au modeste Club Atlético Cerro, où il n’y avait «» , durant lequel Godín tape dans l’œil des recruteurs. Passé, contre son gré, de meneur de jeu à défenseur central, il réussit une ascension stratosphérique, passant en quelques mois de la cinquième division uruguayenne aux flashs de Primera. La suite l’est tout autant : une saison au Nacional et puis s’en va, direction l’ Espagne et sa Liga. Un transfert vers Villarreal tout aussi surprenant que décisif dans la carrière de l’admirateur de Paolo Montero, qui s’opère en toute fin de mercato estival à la suite du refus in extremis de Roberto Ayala de s’engager pour le. Inconnu au bataillon, il doit lui-même se présenter aux journalistes – «» –, mais se gagne rapidement une réputation de dur au mal qui, trois ans plus tard, lui ouvre les portes de l’ Atlético de Madrid, club dont il est aujourd’hui l’étendard. Un statut qu’il doit autant à ses débuts atypiques qu’à la passerelle Villarreal