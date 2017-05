Glik, le Toro de Monaco

Avant Monaco, les ambiances feutrées de Louis-II et les paillettes de la Ligue des champions, Kamil Glik a vécu cinq années furieuses et passionnées au Torino, dont il est devenu l'un des joueurs les plus emblématiques des années 2010. Un club où il a aussi appris à haïr la Juve, le tout puissant rival turinois.

0

« Au Torino, tout a changé pour moi »

Youtube

La semaine sainte de Kamil

Par Adrien Candau

Tous propos issus de la Stampa, le Corriere dello Sport, La Repubblica et La Gazzetta dello sport.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vendredi 21 avril, tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions. Alors que Monaco doit se résigner à affronter la Juventus Kamil Glik , lui, publie une photo sur son compte Twitter. Histoire d'ambiancer l'avant-match. On y voit le Polonais, alors sous le maillot du Torino , dézinguer sans retenue Emanuele Giaccherini lors de son premier derby de Turin en 2012. Un excès d'engagement qui avait contribué à faire monter en flèche sa cote de popularité auprès desdu Toro, ravis de voir l'un des leurs prêt à tout pour ne pas s'écraser devant la Vieille Dame. Et un signe que, malgré son départ de Turin, Kamil Glik entretient un rapport tout à fait particulier avec le Torino et, par extension, avec l'ennemiIl faut dire qu'avant de se faire un nom au Torino Kamil Glik n'était personne ou presque aux yeux du football européen. Au mieux un obscur défenseur polonais qui peinait à s'imposer en Italie , après avoir été prêté par Palerme à l'AS Bari le temps d'une saison. Avant que Giampiero Ventura , qui vient de quitter Bari pour entraîner le Toro, ne fasse du géant aux yeux bleus un de ses hommes de base pour ramener, puis stabiliser les Grenats en Serie A. Un acte de foi qui fait de facto du Torino un club à part pour le néo-Monégasque : «Un club où Glik devient un cadre de l'équipe, mais aussi un marqueur identitaire pour leslocaux. Au début de la saison 2013-2014, c'est lui qui est nommé capitaine après le départ de Rolando Bianchi . Un rôle symbolique fort, puisqu'il lui revient de conduire chaque saison la commémoration du drame de Superga , qui a vu les joueurs dudes années 1950 perdre la vie dans un tragique accident d'avion. «» , avait écrit le joueur dans sa lettre d'adieux aux fans du Toro à l'heure de partir pour Monaco . Avant de préciser que son choix d'évoluer sur le Rocher était motivé par la proximité géographique entre Turin et la principauté. Turin, «» . Pas des paroles en l'air, puisque Glik s’est fait remarquer dans les travées du stade olympique de Turin mi-décembre dernier, lors de Torino -Juve, et s’est fait chaudement applaudir par ses anciens. Car s'il y a bien un match qui a contribué à construire la légende du Polonais à Turin, c'est bien le derby della Mole et les antagonismes ancestraux qu'il réveille.Lors de ses deux premiers derbys de Turin, Glik dégomme littéralement Emanuele Giaccherini , se chope deux cartons rouges et doit encaisser deux défaites nettes. Mais il gagne déjà un surnom de la part desdu Toro, «» , en référence à ses tacles de boucher sur les joueurs de la Juve. Si bien que, fin avril 2013, le Polonais, débarqué au Torino depuis une saison et demie, l'a déjà mauvaise contre la Vieille Dame : «» Glik ne manque pas une occasion de faire savoir qu'il n'a jamais considéré une seconde quitter les Grenats pour les, alors même qu'il s'imposait comme l'un des tout meilleurs défenseurs de la Botte : «» Face aux, le Polonais aura tout vécu, de l'humiliation la plus cuisante – «» – à l'une des plus mémorables victoires de l'histoire moderne du Toro. Le 26 avril 2015, les Grenats, avec Glik brassard de capitaine au bras, remportent leur premier derby depuis vingt ans contre la Juventus . Une forme d'apothéose pour le Polonais, qui parlait de «» pour décrire les quelques jours précédents chacune de ses confrontations avec la Juventus . Deux ans plus tard, rien n'a changé. Ou presque. Et Glik a prévenu la Juve qu'il la défierait «» . Glik, Glik, boum.