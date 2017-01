Gladbach renverse Leverkusen

0

Bayer Leverkusen 2-3 Borussia Mönchengladbach

Pour la soixante-dixième rencontre entre Leverkusen et Mönchengladbach en Bundesliga, la donne était inversement proportionnelle auxde ces dernières saisons. Avec vingt-quatre points, lestagne à la huitième place du classement, mais à trois unités seulement du Hertha Berlin qui, en attendant son match de ce dimanche face à Fribourg , est titulaire de la dernière place européenne. Le Borussia Mönchengladbach, quant à lui, se bat pour ne pas rejoindre la zone rouge. Avec dix-sept points seulement, lescontinuent leur saison catastrophique, loin de leur superbe des années précédentes.Dans ce genre de match, les supporters peuvent souvent faire la différence. Le kop comme le parcage sont pleins, et les fans donnent de la voix dès la fin de l'hymne. Dans la Nordkurve, quelques fumis sont allumés juste avant le coup d'envoi et certains sont même jetés sur la pelouse. Un geste incontrôlé a blessé un cameraman qui a dû être évacué à l'hôpital. Le match commence sans trop de retard.Sur le banc, Roger Schmidt a la banane. Son acolyte Dieter Hecking , arrivé à Gladbach à la fin du mois de décembre, fait grise mine. On le sent tendu, à juste titre, car Schmidt veut marquer vite, comme en témoigne le 4-4-2 à vocation offensive qu'il aligne d'entrée de jeu. Les premières minutes sont pour Leverkusen qui joue haut et bombarde la cage visiteuse. Mais bien vite, la tendance s'inverse et le Borussia multiplie les occasions. Cependant, ni Hazard ni Raffael n'arrivent à véritablement les concrétiser, de telle sorte que les deux camps se neutralisent à la même vitesse que l'ennui commence à monter.La demi-heure de jeu marque le premier tournant de la rencontre. En deux minutes, sur deux corners, deux joueurs marquent deux buts de la tête. Le premier est à mettre sur le compte du défenseur international allemand Jonathan Tah , superbement servi par Çalhanoğlu. Le second est l'œuvre du Mexicain Chicharito, qui enfonce le clou après un coup de coin botté par Bellarabi. 2-0 à la mi-temps, la logique sportive est respectée, mais Gladbach méritait mieux.Pas de changement au retour des vestiaires. La mine déconfite de Dieter Hecking laisse transparaître un certaine dépit. Il n'en est rien. La seconde période est à l'image de la première : Leverkusen attaque vite, Gladbach répond du tac au tac et le jeu finit par se limiter au milieu de terrain. Mais dès la 52minute, laborussienne commence. D'abord du droit, puis de la tête, Lars Stindl inscrit son premier doublé de la saison. 2-2, puis 2-3 dix minutes plus tard, grâce à un Raffael enfin récompensé de ses multiples tentatives.Le score ne bougera plus et Mönchengladbach est récompensé de son abnégation et du soutien total de son parcage survolté par une première victoire à l'extérieur cette saison. Notons également qu'aucun carton n'a été distribué au cours de ce match très correct dans l'ensemble.Plus tôt dans l'après-midi, Cologne avait déroulé contre Darmstadt à l'extérieur (1-6). Peut-être est-ce l'influence de la période de carnaval qui approche à grands pas, mais les équipes rhénanes sont plus chaudes que jamais en ce moment.