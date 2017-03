Gladbach prend l'ascendant sur Schalke

0

Borussia Mönchengladbach 4-2 Schalke 04

Quelques jours avant de s'affronter lors d'un huitième de finale 100% teuton en Ligue Europa, Gladbach et Schalke se retrouvaient au Borussia Park pour une sorte de répétition. Répétition sous une pluie diluvienne qui a, assez logiquement, tourné en faveur du BMG.Dominateurs dès le début de la rencontre, les hommes de Dieter Hecking ouvrent le score un peu avant la demi-heure de jeu, par l'intermédiaire de Fabian Johnson . Ce but a la mérite de réveiller Schalke et d'équilibrer un peu la partie. Emmenés par le jeune Thilo Kehrer , titulaire sur le côté gauche, lesse font plus dangereux et finissent par obtenir un pénalty, transformé par Nabil Bentaleb Si les deux équipes démarrent la seconde mi-temps à 1-1, le Borussia, mieux en place, finit par prendre l'avantage grâce à deux buts marqués coup sur coup par Johnson (qui s'offre un doublé) et Wendt. A partir de là, Schalke coule, les Poulains galopent et Raffael inscrit un quatrième but. D'un joli coup de tête, Leon Goretzka permet à son équipe d'éviter la correction, mais le mal est fait : Schalke s'incline pour la dixième fois de la saison.Grâce à cette victoire, le Borussia Mönchengladbach, au plus mal avant la trêve, passe le Bayer Leverkusen et prend la 8ème place. En revanche, Schalke continue de squatter la deuxième partie de tableau. Eliminés en Pokal, les hommes de Markus Weinzierl n'ont plus que la Ligue Europa pour sauver leur saison.