Gladbach et Schalke se neutralisent

Schalke garde sa troisième place devant Möchengladbach.Dès le début du match, les hommes de Hecking sont les plus dangereux et privent de ballon leurs adversaires. Sur un corner de Thorgan Hazard , Ginter dévie de la tête et Kramer en bon renard se jette au second poteau pour ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, Gladbach pense avoir fait le plus dur en inscrivant un deuxième pion, malheureusement, Stindl voit son but refusé pour une faute loin d'être évidente. De quoi impulser de l'espoir chez les hommes de Tedesco. Ginter sauve d'abord les siens en repoussant sur sa ligne de but une frappe de Kehrer.Lespoussent et vont une nouvelle fois bénéficier d'un arbitrage clément. Accrochage dans la surface de Schalke et l'arbitre montre le point de pénalty avant de demander l'avis de la vidéo. Sur les images, on voit clairement que Wendt est touché, mais l'homme en rose décide de sanctionner une faute de Gladbach en amont. Surprenant.En seconde période, l'équipe de la Ruhr va être récompensée de ses efforts par l'intermédiaire de Vestergaard, le défenseur danois du Borussia trompe son propre gardien sur un centre fort de Caligiuri. En fin de match, ce sont bien les coéquipiers de Amine Harit qui tentent d'arracher la victoire mais buttent sur une défense de fer et un Yann Sommer héroïque.La bataille pour le podium continue, alors que le Bayern a déjà pris un train d'avance.