Giroud ultra-efficace en Bleu

Mine de rien, Olivier Giroud trace sa route en Equipe de France.Régulièrement remis en question à cause de ses performances en demi-teinte à Arsenal et de son profil un peu rustre, l'attaquant des Gunners assure pourtant à chaque fois sous le maillot bleu. Ce vendredi soir, il a par exemple planté un doublé en moins de treize minutes contre le Paraguay, en match amical. Deux buts qui portent son total à 25 pions en 61 apparitions avec la sélection. Mais surtout, sur ses seize dernières titularisations en EdF, Giroud a inscrit quinze buts, auxquels on peut ajouter deux passes décisives. Pas mal comme statistiques.Peut-être suffisant pour faire changer d'avis les «» .