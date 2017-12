Giroud sauve les meubles pour Arsenal à Southampton

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Tonton Arsène possède un talisman, et il s'appelle Olivier Giroud Arsenal est retombé dans ses travers, ce dimanche à Southampton , avec un partage des points chez une équipe du ventre mou. L'occasion de revenir à un point de Chelsea (vaincu par West Ham hier) est manquée.Perdu dans le 3-4-3 concocté par Wenger et dépassé dès les premières minutes par les locaux, les Londoniens voient Charlie Austin surgir très tôt pour ouvrir la marque sur une service de Dusan Tadic (1-0, 3). Lesont poussé, se sont également fait très peur, et ont cru pendant longtemps repartir du St Mary's Stadium complètement bredouille. Mais Olivier Giroud , entré un quart d'heure plus tôt en lieu et place d'un Alexandre Lacazette impuissant, vient placer son coup de casque inespéré (1-1, 88) sur un centre dans la boîte d' Alexis Sánchez. Le septième but toutes compétitions confondues pour le Français. Et le deuxième nul de la saison pour les Canonniers, qui restent loin des deux Manchester.: Forster, Stephens, Yoshida, Van Dijk, Bertrand, Romeu , Ward-Prowse, Højbjerg, Tadic (Davis 88), Austin (Gabbiadini (86), Redmond (Boufal 74).: Cech, Koscielny, Mertesacker (Welbeck 64), Monreal, Bellerín, Ramsey, Xhaka (Wilshere (69), Kolašinac, Özil, Lacazette (Giroud 72), Sánchez.