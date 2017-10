Giroud remporte le prix Puskás

1

Super Olive.Le prix Puskás des awards de la FIFA récompense le plus beau but de l'année. Et le lauréat de la cuvée 2017 s'appelle Olivier Giroud ! Le Français succède au palmarès à Faiz Subri grâce à son coup du scorpion marqué face à Crystal Palace le 1janvier dernier. Un bonbon qui est venu se loger sous la barre.Pour le plaisir, voici les bijoux des autres finalistes, la Vénézuélienne Deyna Castellanos et le Sud-Africain Oscarine Masuluke, avec une mention toute particulière pour le gardien aux grands compas :