Giroud parmi les trois finalistes du prix Puskas

Le peuple a tranché.Neuf mois après, led' Olivier Giroud face à Crystal Palace refait surface. Il fait partie des trois réalisations que les internautes ont choisies dans la course au Prix Puskas, qui récompense chaque année le plus beau pion inscrit. Grâce à son aile de pigeon du 1er janvier, le buteur d' Arsenal est le premierà être aussi près du Graal.Giroud est accompagné par l' improbable bicyclette du Sud-africain Oscarine Masuluke, gardien de Baroka, et la frappe du milieu de terrain de la jeune Vénézuélienne Deyna Castellanos, lors de la coupe du monde féminine des moins de 17 ans.Les rageux diront que Karim Benzema ne figure pas dans ce top.