Giroud ne s'arrête plus, Swansea au finish

Auteur de deux passes décisives et un but, Olivier Giroud a encore une fois montré qu'il était l'homme du moment à Arsenal, en permettant aux siens de repartir de Bournemouth avec un nul inespéré (3-3). Crystal Palace se fait avoir en toute fin de match face à Swansea (1-2), tandis que Stoke s'impose tranquillement contre Watford (2-0).

Bournemouth 3-3 Arsenal

Crystal Palace 1-2 Swansea City

Stoke City 2-0 Watford

Il fallait plus qu'un geste fantasque de super Giroud pour sauver lescette fois-ci. Car du côté de Bournemouth , on ne s'embête pas, et c'est plein axe et à ras de terre que Wilson transforme le penalty bêtement concédé par Xhaka pour permettre aux siens de faire le break dès la 20minute. Juste avant, Daniels, à la réception d'une belle diagonale, s'était permis d'enfumer grossièrement Bellerín, puis d'ajuster Čech. La soufflante de tonton Wenger dans les vestiaires a le mérite de réveiller les, mais, sur un contre, Fraser prend Bellerín à la course et dégage l'Espagnol de l'épaule pour crucifier les Londoniens. Le match aurait pu finir ainsi, mais l'artiste Olivier Giroud décale subtilement – et intentionnellement ? – du dos pour Sánchez qui place une tête à bout portant, pour rendre la fin de match un peu plus sexy. Quelques minutes plus tard à peine, l'attaquant français sert à nouveau de point d'appui et adresse une passe en cloche parfaite à Lucas Pérez qui fusille Boruc. L'exclusion du capitaine des, Francis, les assauts répétés des Londoniens et les six minutes de temps additionnel rendent la fin de match aussi chaude que Giroud qui sauve encore les siens de la tête. N'ayant rien montré pendant soixante-dix minutes, less'offrent uneinespérée.Voyage dans les profondeurs de la Premier League pour ce match de la peur entre le premier non-relégable et le dernier du classement. Mais visiblement encore K.O. après l'uppercut du week-end signé Olivier Giroud , lesse font dominer en première période et concèdent logiquement l'ouverture du score sur un coup franc indirect que Mawson vient couper de la tête juste avant la mi-temps. Heureusement pour les locaux, Zaha a la bonne idée de s'inspirer des buts du moment en Premier League et vient claquer un beau ciseau à l'entrée de la surface pour égaliser à la 83. Fin de match totalement folle, puisque Rangel bataille et se jette dans les derniers instants pour crucifier Crystal Palace . Less'offrent une bolinette d'air et quittent le rôle du dernier de la classe.Lesmettent fin à leur mauvaise série, pendant que lescontinuent de plonger. Les locaux ont globalement dominé le match, mais ont dû attendre les dernières secondes de la première mi-temps pour voir leur capitaine Shawcross placer une demi-volée sur corner qui trompe Gomes. Au retour des vestiaires, c'est l'inévitable Peter Crouch qui vient inscrire le but du. Et du genou, s'il vous plaît. Résultat, Stoke repasse devant son adversaire du soir, mais tout ce beau monde reste dans le ventre mou anglais.