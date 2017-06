Giroud : « Mon avenir est à Arsenal »

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Approché par une courtisane, Giroud a décidé de se la jouer homme fidèle. Olivier Giroud est dans une situation un peu paradoxale : titulaire et performant en équipe de France , l'attaquant est régulièrement remplaçant avec son club d' Arsenal . Un statut qui malgré tout n'incite pas le Français au départ.Interrogé par TF1 dimanche, le buteur desa confirmé avoir été approché par l'OM mais assure vouloir rester en Premier League : « Je ne suis pas insensible aux approches des clubs français surtout un club mythique comme Marseille . Mais mon avenir pour l'instant est à Arsenal . J'ai envie de gagner la Premier League. On a gagné trois Cups et deux Community Shield maintenant on va s'attaquer au Championnat. C'est mon objectif, c'est notre objectif. »Le triplé en amical a visiblement redonné (trop) confiance à Giroud.