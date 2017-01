Giroud, joueur le plus décisif d'Europe

0

49 - @_OlivierGiroud_ est impliqué dans un but toutes les 49mn en Premier League 2016/17, meilleur ratio du Top 5 (min. 5 buts). Battant. pic.twitter.com/AasDREmyF9 — OptaJean (@OptaJean) 4 janvier 2017

Arsenal tient enfin son grand attaquant.Cantonné au banc depuis le début de saison, Olivier Giroud a été titularisé par Arsène Wenger en Premier League seulement lors des trois derniers matchs. Bonne idée : l'attaquant français a inscrit trois buts, dont un hommage à Coridon , et délivré deux passes décisives. Mieux, depuis le début de saison, Giroud en est à six buts et trois offrandes en seulement 441 minutes de jeu en championnat.Aucun autre joueur, auteur d'au moins cinq buts dans les cinq grands championnats européens, n'a fait mieux. Derrière Olivier Giroud , on retrouve trois Monégasques, Gabriel Boschilia, Radamel Falcao et Kylian Mbappé.Lionel et Cristiano qui ?