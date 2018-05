Giroud égale Zidane

7

Lalalalaaaaa Girouuuuuud !!! pic.twitter.com/ohxmslzbLO — Equipe de France (@equipedefrance) 28 mai 2018

EM

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et hop, deux légendes de plus dans le rétro.Buteur à la 40e minute face à l'Irlande, Olivier Giroud a inscrit son 31e but sous le maillot tricolore, pour une jolie moyenne de 0,42 but en Bleu. Il devance désormais Jean-Pierre Papin et Just Fontaine , qui se sont arrêtés à 30. Olivier Giroud a désormais inscrit autant de buts en équipe de France que Zinédine Zidane , lui aussi auteur de 31 buts (en 108 sélections).Devant le bel Olivier, il ne reste plus que David Trezeguet (34), Michel Platini (41) et Thierry Henry (51).