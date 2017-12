Giroud égale un record d'Ole Gunnar Solskjær

140

17 – No player has scored more substitute goals for a single Premier League team than Olivier Giroud – level with Ole Gunnar Solskjær at Man Utd (17). Trademark. — OptaJoe (@OptaJoe) 10 décembre 2017

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Giroud un peu plus près des étoiles.En inscrivant le but de l'égalisation sur la pelouse de Southampton ce dimanche avec Arsenal (1-1), Olivier Giroud continue d'écrire sa légende. L'attaquant desa signé son dix-septième but en entrant en jeu pour Arsenal , ce qui lui permet d'égaler le record de la légende norvégienne de Manchester United , Ole Gunnar Solskjær, qui jusqu'ici était le remplaçant le plus prolifique en Premier League avec un seul et même club.Oui, mais est-ce qu'Olvier tutoie Teddy Sheringham ?