Giroud devrait rester à Arsenal

Le but qui change tout ?Bousculé hier soir par Leicester, Arsenal aurait pu voir sa saison très mal débuter . Une situation périlleuse, qu'Olivier Giroud s'est chargé de régler en inscrivant le but de la victoire en fin de match (4-3). L'international français a ensuite expliqué à SFR Sport qu'il comptait rester à Arsenal.Des propos faisant échos à ceux d' Arsène Wenger , quelques instants plus tôt au micro de Sky sports : «» . Olivier Giroud est sous contrat avec lesjusqu'en 2019.Une façon comme une autre d'éclipser le premier but d'Alexandre Lacazette avec Arsenal.