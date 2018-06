On le pensait intouchable aux yeux du sélectionneur. Et pourtant, Didier Deschamps l'a laissé sur le banc au profit d'Ousmane Dembélé face à l'Australie. Mais Olivier Giroud est entré, et Olivier Giroud a fait la remise qu'il fallait pour que la France gagne, à l'arrache. À croire que l'attaquant de Chelsea a besoin qu'on le sous-estime pour briller. En atteste son parcours.

L'imbroglio avec Mécha Baždarević

L'avant-centre qui valait 80 000 euros

L'explosion en Ligue 2

Se nourrir de critiques

Par Nicolas Jucha

Tous propos recueillis par Nicolas Jucha

» À l'autre bout du fil, Mécha Baždarević l'a mauvaise. L'interview d' Olivier Giroud en 2012 dansn'est toujours pas avalée, six ans après. Le Bosnien aurait dit du futur international français qu'il n'avait pas «» . L'ancien coach de Sochaux et Grenoble a toujours contesté : «» Il faut dire que critiquer Giroud est une activité qui se pratique en collectivité. Presque un sport national. Depuis qu'il est entré dans les petits papiers de Didier Deschamps , le Savoyard a essuyé toutes les comparaisons possibles avec les autres attaquants sélectionnables. En particulier Karim Benzema À tel point qu'à la veille de France Australie , il n'y avait personne pour protester contre son absence du onze français. À la fin du match, les mêmes observateurs qui réclamaient sa tête se sont résignés à le voir de retour. Parce que dans une attaque atone face aux, les entrées conjuguées de Blaise Matuidi et dude Chelsea ont sauvé les fesses des Tricolores. La remise parfaite de l'Olive pour Paul Pogba sur le but de la victoire a quant à elle rappelé une évidence : même contesté, le champion de France 2012 avec Montpellier fait son travail. Une constante de sa carrière, déjà valable en 2001, quand Pierre Mankowski convoque le numéro 9 avec les U16 français. Pour la seule fois de sa vie : «» Giroud passe à travers les mailles, car à l'époque, «» .Difficile de reprocher à la Direction technique nationale de ne pas avoir plus cru en un joueur qui ne donne pas l'impression d'être un monstre. Mais qui s'installe tout de même tranquillement à Grenoble , où de l'avis de Clément Fabre (aujourd'hui milieu à Louvain), «» . C'est Yvon Pouliquen qui lui donne sa chance en pro, en début d'année 2007, et lui permet de claquer son premier pion face au Havre de Steve Mandanda , avec qui il dispute désormais la Coupe du monde. Mais l'idylle entre Giroud et son club formateur prend du plomb dans l'aile quand Mécha Baždarević arrive sur le banc de Grenoble quelques mois plus tard.Selon le technicien bosnien, Giroud voulait des garanties qu'il n'était pas en mesure d'offrir : «"Tu joueras à chaque match"» Nassim Akrour, qui évolue à l'époque au GF 38, reçoit alors un appel de Bertrand Benoît, président du FC Istres en National. «"Attention, Mécha ne va pas te faire jouer, cela ne va pas être comme avec Yvon, il n'y aura pas d'opportunité. Alors qu'à Istres, que tu partes en prêt ou en transfert, tu vas pouvoir te forger un caractère, progresser." » Le futur joueur de Premier League pèse le pour et le contre, et se résout à couper le cordon. Bien lui en prend : il s'impose dans un championnat de National rugueux.» , se souvient le milieu droit Matthieu Bochu.» Son entraîneur, Fred Arpinon, se souvient qu'il a «» .Dans des joutes viriles face à des hommes plus expérimentés, Giroud claque quatorze buts et commence à attiser les convoitises. «» , rembobine Arpinon, aujourd'hui dans l'encadrement technique à Metz . Mais c'est le Tours FC qui agit le plus promptement et offre à Giroud l'opportunité de se jauger à l'étage supérieur.Après un tour de chauffe sur la saison 2008-2009, le grand gaillard casse la Ligue 2 la saison suivante, avec 21 pions en 38 apparitions. «» , sourit Clément Fabre aujourd'hui. L'année de transition avant l'explosion, un schéma qui se reproduit entre 2010 et 2012 à Montpellier , premier club de Ligue 1 à miser sur le bonhomme. «, se remémore Cyril Jeunechamp, taulier du Montpellier de René Girard Tours déjà, Giroud joue la prolongation après les entraînements selon Clément Fabre : «» De quoi expliquer une saison 2011-2012 avec Montpellier où, de l'avis de Jeunechamp, «» .Aujourd'hui, cela fait six ans que le sosie de Benoît Costil – ou l'inverse – est parti à Londres. Un choix de carrière prolifique qui lui a permis de s'installer en Bleu dans des proportions au-delà des attentes. Mais au prix de nombreuses remises en question. «» , plaide Fabre, quand Jeunechamp s'étonne de son côté «» . De l'avis de tous ceux qui l'ont connu, Giroud est un éternel incompris et sous-coté, en partie parce qu'il n'a pas le profil de l'attaquant moderne, dribbleur ou sprinteur., tranche Jeunechamp, pour qui Giroud a toujours répondu présent.» Vrai : l'ex-est actuellement le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Mais à en croire Matthieu Bochu, ce n'est pas plus mal que certains continuent de dénigrer son ancien partenaire : «» Problème : depuis le match contre l' Australie , le Giroud-s'est atténué...