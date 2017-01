Giroud adresse ses meilleurs voeux

Pour leur premier match de l'année, les Gunners ont tranquillement assuré face à Crystal Palace pour retrouver le podium de la Premier League. Aligné en pointe, Olivier Giroud en a profité pour signer un des plus beaux buts de l'année. Ça commence bien.

Arsenal 2-0 Crystal Palace

L'année du scorpion ?

Iwobi fait le break

Par Robin Richardot

La passe en cloche de Xhaka était parfaite. Rien à redire au centre en première intention de Monreal non plus. Alors comment Olivier Giroud a-t-il fait pour rater l'immanquable à un mètre du but, après à peine cinq minutes de jeu ? La gueule de bois, le temps anglais toujours aussi pourri, un manque de confiance : les raisons pour expliquer ce raté sont multiples. En revanche, ce coup du scorpion sublime du Français dix minutes plus tard restera à tout jamais un grand mystère. Le but de l'année 2017 a déjà été marqué. Dès le premier jour. Circulez, il n'y a plus rien à voir.Pour changer, lesattaquaient 2017 sous la pluie. Relégués à la cinquième place à cause de la victoire de l'ennemi Tottenham quelques minutes plus tôt, les hommes d' Arsène Wenger marchent totalement, dès le début du match, sur une défense de Crystal Palace bien fragile. Alexis accélère, Xhaka distribue, Giroud rate : tout va bien. Mais ça, c'était avant le terrible coup de tonnerre. D'une subtile talonnade, Olivier Giroud lance parfaitement le contre de son équipe qui se termine par un centre d' Alexis Sanchez sur le côté gauche. La passe n'est pas terrible, trop en retrait. Mais Olivier aime la difficulté et tente alors un improbable coup du scorpion à mi chemin entre Zlatan Ibrahimovic et Charles -Edouard Coridon, qui propulse le ballon sur la barre avant de rentrer dans les buts. L'Emirates Stadium peut chanter à la gloire de son buteur, qui avait pourtant manqué une reprise toute bête à un mètre des cages dans les premières minutes.Les visiteurs peinent réellement à exister en première période. Une seule frappe cadrée de Cabaye viendra perturber la première mi-temps tranquille de Petr Cech . De l'autre côté du terrain, Hennessey a plus de boulot et sort du bout du pied un tir à bout portant d'un Sanchez intenable, juste avant la mi-temps. Lesbattent de l'aile avant de rentrer aux vestiaires la tête basse, blessés par la piqûre du scorpion. Arsenal ne veut pas retomber dans ses travers et se faire encore rattraper après avoir ouvert le score. Les débuts de la première et de la seconde période sont donc identiques et les joueurs de Crystal Palace résistent comme ils peuvent face aux vagues rouge et blanche. Les locaux font finalement le break grâce à Iwobi qui, pas pressé de se replacer, se fait oublier par la défense et vient placer sa tête après un cafouillage dans la surface. Les hommes de Sam Allardyce se disent alors qu'il est peut-être temps de se mettre à jouer et mettent le feu dans la défense despendant quelques minutes.Jaloux du but de son compère français, Cabaye tente une reprise parfaite de trente mètres après un dégagement du poing de Cech mais le gardien tchèque maîtrise parfaitement l'art de la claquette et empêche le Français d'inscrire un nouveau but somptueux cet après-midi. Tant pis, les visiteurs ont laissé passer leur chance et Arsenal reprend le siège de la surface des. Le résultat est assuré mais même à la 90, Sanchez continue de rouspéter pour une mauvaise passe d'un de ses coéquipiers et tente de jouer rapidement les corners. L'âme d'un chien enragé du Chilien et un peu de réussite chez Giroud ne seront pas de trop à Arsenal pour cette nouvelle année.