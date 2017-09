Giroud a inscrit cent buts avec Arsenal

AG

Un plat du pied pour rejoindre Joe Baker dans la légende. Olivier Giroud entre un peu plus dans l'histoire d'Arsenal. Jeudi soir, lors du match de Ligue Europa entre le BATE Borisov et Arsenal (2-4) , le buteur français a planté son centième pion en 238 apparitions avec le maillot desEt c'est son coéquipier, Theo Walcott , qui, après avoir inscrit un doublé, l'a laissé tirer le penalty à la 49minute. «, a expliqué l'ailier anglais sur BT Sport.Plus que 128 buts, et Giroud rejoindra Titi Henry au classement.