Giovinco continue de régaler à Toronto

Giovinco mérite son numéro dix.Exilé en MLS depuis 2015, Sebastian Giovinco est une véritable star outre-Atlantique, en témoigne son salaire de six millions d'euros annuels, le plus gros de MLS derrière celui de Kaka. Un statut qu'assume totalement l'ex buteur de la Juve, qui, cette saison, en est déjà à sept buts en onze matchs, et à 52 réalisations en 83 apparitions sous le maillot de Toronto. Solide.À trente ans, après trois saisons de MLS, Giovinco n'a rien perdu de son talent. Souvent décrit comme un excellent tireur de coup franc, laa justifié cette réputation par un coup de pied parfait enroulé dans la lucarne du gardien d'Orlando. Simplement parfait.