Giovinco claque encore un coup franc

Petit mais costaud.Arrivé à Toronto en 2015 après des passages plus ou moins réussis à la Juventus Turin, Parme et Empoli, Sebastian Giovinco vient de claquer son dixième coup franc direct en Major League Soccer, à l'occasion de la large victoire du club canadien face à New York City (4-0). Une performance qu'aucun joueur n'était parvenu à réaliser avant lui.Grâce à ce but, la fourmie atomique a également atteint la barre des cinquante pions avec sa franchise. Le Toronto FC conserve sa place de leader de la conférence Est, avec cinq points d'avance.