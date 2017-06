Giorgio Chinaglia raconté par son fils

Au cours de sa vie, Giorgio Chinaglia a eu cinq enfants avec deux femmes différentes : George, Stephany et Cynthia avec la première, Anthony et Donald avec la seconde. C'est George, ou Giorgio Jr, l’aîné et le plus « italien » des cinq, qui raconte à sofoot.com l'amour inconditionnel de son papa pour la Lazio.

« Il était très fier d'avoir remporté le premier Scudetto de l'histoire du club et d'avoir été meilleur buteur du championnat la même année. Il s'en vantait tout le temps. »

« Les tifosi sont devenus fous quand il est revenu à Rome. C'était incroyable de voir autant d'amour pour lui. »

« Si tu interroges les fans de la Lazio , ils te diront que personne n'a fait ce qu'a fait mon père à la Lazio. Ni avant ni après. »

Propos recueillis par Éric Maggiori

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

J'ai compris très jeune à quel point mon père était important pour les supporters de la Lazio . Il me parlait tout le temps d'eux. Lorsque l'on venait à Rome, les gens voulaient toujours lui parler, lui faire signer des autographes, ou même juste le toucher. Cela arrivait tout le temps, et même avec des gens qui ne supportaient pas la Lazio. C'était vraiment incroyable, cette aura qu'il avait.Oui. Il me racontait souvent ses exploits. Ce qu'il avait accompli avec la Lazio en tant qu'équipe, mais aussi d'un point de vue individuel. Il était très fier d'avoir remporté le premier Scudetto de l'histoire du club et d'avoir été meilleur buteur du championnat la même année. Il s'en vantait tout le temps. Il me parlait également beaucoup de Maestrelli, à quel point le Mister l'avait aidé à s'accomplir. Il a été comme un père pour lui. Il l'aimait et lui faisait confiance.Pour mon père, la Lazio était sa vie. Il avait beaucoup bossé dans sa jeunesse pour devenir le joueur et l'homme qu'il est devenu. Le Scudetto 1974 était le point culminant de tout ce travail et de ses sacrifices. Quand il me racontait cette époque, il me disait toujours : «Oui bien sûr. Quand il a quitté Rome pour New York, il n'a jamais oublié ses fans. Jamais. Il a toujours su à quel point il était important pour eux et à quel point eux étaient importants pour lui.À l'époque, c'était très compliqué. Les matchs italiens n'étaient pas diffusés à la télévision aux États-Unis. Ou alors très rarement. Il fallait trouver le bon copain italien qui avait réussi à avoir le satellite pour voir les images des matchs, la plupart du temps le lendemain. Mais je me souviens que le dimanche, jour de match en Italie, il était tout le temps au téléphone avec ses amis de Rome pour demander si la Lazio avait gagné ou non.Oui, je me souviens que plusieurs de ses anciens coéquipiers étaient venus nous rendre visite dans le New Jersey. Pino Wilson, évidemment, puisqu'il est même venu jouer aux Cosmos, mais aussi Giancarlo Oddi et Felice Pulici. Mon père était tellement heureux de les accueillir qu'il les recevait comme des roisEn tant que joueur, non, car j'étais trop jeune. En revanche, j'ai beaucoup de souvenirs de la période où mon père est devenu président de la Lazio.Nous allions souvent à Rome pour voir des matchs au stadio Olimpico. Lessont devenus fous quand il est revenu à Rome. C'était incroyable de voir autant d'amour pour lui. Je me rappelle une grande fête et une conférence de presse avec toute ma famille. Toni Malco, l'homme qui a composé l'hymne de la Lazio, était là, et avec tous les anciens coéquipiers de mon père, ils se sont mis à lui chanter «. Mon père avait les larmes aux yeux, c'était très émouvant.C'était une expérience incroyable. Même si les circonstances étaient terribles, car je venais de perdre mon père, cela a été très important et cela m'a procuré beaucoup d'émotions. C'est véritablement la première fois que j'étais moi-même témoin direct de l'amour des fans pour mon père. Il y a un respect immense pour lui. J'ai aussi revu des anciens joueurs de la Lazio 1974 que je n'avais plus vu depuis que j'étais enfant, donc beaucoup de souvenirs, de sourires et de larmes.Bien sûr. Au cours des années, les fans de la Lazio ont clairement fait comprendre une chose : mon père a été une pièce maîtresse de leur histoire. Quand j'étais à Rome en 2012, certainssont venus me voir et m'ont dit : «» Cela dépasse même le football. Il leur a donné confiance. Ils pouvaient être fiers de leur équipe, car ils avaient Chinaglia.Pour moi, c'est mérité, oui. La Lazio a eu beaucoup de très grands joueurs. Re Cecconi, Piola, Giordano, Nedvěd, Nesta... Mais ce qu'a accompli mon père à la Lazio est exceptionnel, car personne ne l'avait fait avant lui. Si tu interroges les fans de la Lazio, ils te diront que personne n'a fait ce qu'a fait mon père à la Lazio. Ni avant ni après. Il était unique.