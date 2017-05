Giorgio Cantarini, passion footballeur

En 1998, le festival de Cannes tombait sous le charme de La Vie est belle, avec Roberto Benigni, Nicoletta Braschi et Giorgio Cantarini, un gamin de 5 ans. Aujourd'hui âgé de 25 ans, il raconte sa jeunesse, qu'il aurait rêvée faite de football, d'AS Roma et aussi de « veronica » .

Essais à la Roma et Parme, un « Ballon d’or régional »

Dans la Nazionale des acteurs italiens

Par Ronan Boscher, à Montefiascone // Tous propos recueillis par RB

Après un passage sous la guérite jaune et vert, Giorgio s’approche de la piste d’athlé encerclant la pelouse, les yeux examinateurs : «» Lui aussi a pris de l’âge, mais présente bien mieux que le vieux tartan du stade de Montefiascone. Le 31 décembre 1997, l’Italie découvrait Giorgio sur les grands écrans, à camper le rôle du petit «» , aux côtés de Roberto Benigni, dans, primé magistralement en 1998 au festival de Cannes , puis aux Oscars . Giorgio Cantarini a aujourd’hui 25 ans et repose les bases : «» Dans son ancien stade, à deux petites heures au nord de Rome, dans le Latium, il fait le tour du propriétaire. La pelouse, plutôt verte, est tondue court, mais présente ses bosses, ses trous. La tribune a sérieusement besoin d’un rafraîchissement, comme le tartan.Le sentiment d’abandon laissé par l’enceinte contraste avec le reste de cette ville de 13 000 âmes. Perchée à plus de 600 mètres d’altitude, Montefiascone sait utiliser son histoire pour charmer. Traversée par une seule départementale, la ville s’articule autour de pentes étroites pavées et de lacets montant à la cathédrale Sainte-Margueriteou vers le. «» , explique Giorgio. L’édifice aujourd’hui en ruines domine les vignes de la vallée - délivrant le réputé vin blanc- et regarde le lac de Bolsena, plus grand lac volcanique d’Italie (114 km de surface soit environ le nombre de kilomètres avalés par Blaise Matuidi en 10 matchs). «, précise l’enfant du pays.Né à Orvieto, une colline voisine de vingt bornes, Giorgio a migré très jeune avec son grand frère Lorenzo vers Montefiascone, dans la maison familiale maternelle. Le papa, psychiatre, et la maman, sage-femme, ont divorcé. «, ajuste Giorgio.» Le foot rythme bien la jeunesse du petit Cantarini, qui, encore aujourd’hui, rêve «» . Dans la salle à manger de la maison de Montefiascone, sa mère Giovanna raconte un Giorgio imbibé par le ballon rond : «» Maman saura composer. Le foot ne lui est pas étranger. «, sourit-elle.» Giorgio a d’autres références, même si l'ancien Milanais Marco van Basten trouve grâce à ses yeux. D’abord, tout petit, supporter de la Juve, «» , il fait de la roulette de Zidane - «» - son geste préféré. Ensuite, il jette définitivement son dévolu sur la Roma, «» , malgré des grands-parentsde la Lazio. Pour son 18anniversaire, sa mère lui organisera même une visite spéciale à Trigoria, le centre d’entraînement des. Au menu : rencontre avec les joueurs et le staff. «, énumère Giorgio."C'est le gamin de la Vie est Belle"Au sein de l’équipe de Montefiascone dès ses 6 ans, Giorgio Cantarini, droitier, apprend son foot et se développe comme capitaine et sentinelle, entre sa défense et ses milieux. «, affine Giorgio.» L'équipe carbure pas trop mal dans la province de Viterbo. «» , compte Giorgio, qui fait plus dans la passe que la finition ( «» ). Il glane aussi quelques essais chez de plus grosses écuries : la Roma, Parme, Ascoli, Terni. Sans succès : «» Il gagnera tout de même à 15 ans une sorte de «» , comptera 3 capes avec la sélection régionale et n'aura jamais «» Il terminera par une dernière année à Viterbo, au Barco Murialdina : «Les crampons rangés, la passion foot retombera assez brutalement. «, concède-t-il.» Le cinéma, Giorgio l’avait plus petit pourtant vite quitté, malgré les nombreuses propositions consécutives au succès planétaire de. Giovanna a tout refusé, ou presque. «, confirme-t-il.» Oui, à 15 ans, rares sont les ados à pouvoir afficher sur leur CV une participation à la version italienne de, featuring Diego Maradona. Rares sont aussi les gamins de 6 ans à avoir joué dans deux films oscarisés.Durant ses études romaines, Giorgio reprend donc contact avec le septième art, la comédie, et suit pour «» . En colocation, et pas abonné à la chaîne diffusant les matchs de la Roma, Giorgio «» le ballon rond. «, appuie Giorgio.» Cette nouvelle vie romaine le ramènera pourtant bien vers le ballon rond. Mieux, dans ses crampons. «» , sourit-il. Contre la police, les pompiers ou des équipes amateurs, Giorgio a retrouvé sur «» son poste de. «, analyse la sentinelle.» Niveau boulot justement, depuis son diplôme, Giorgio essaie de creuser son chemin dans la comédie, entre du théâtre ou une web-série. Faire le serveur pour un traiteur romain peut aussi lui arrondir les fins de mois. «"lumière"En 2015 déjà, il s’était provisoirement expatrié en France, à Paris, derrière la rue des Rosiers. «» , éclaire-t-il. Là-bas, il démarche les agents français et est désormais représenté dans l’Hexagone «» . Il va voir des pièces de théâtre, des films «» avec Marial, et joue aussi à la Playstation 3, souvent à PES. Pas du temps de perdu : «» À la rentrée 2017, Giorgio devrait être aux États-Unis, à New York, «» . Dans le viseur : apprendre l’anglais et trouver des rôles, au théâtre comme au cinéma. Son dernier rôle en date l’a déjà approché des États-Unis : «"le métier le plus bizarre du monde".