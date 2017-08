Gillet chante du Maître Gims pour son bizutage à l'Olympiakos

5

Le bizutage de Guillaume Gillet, qui a rejoint l'Olympiakos au cours de ce mercato estival. pic.twitter.com/QpOWCVNbQk — Vines Foot (@vinesfoot) August 21, 2017

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Troll ou malaise ? À vous de juger.Après avoir claqué la porte et rendu sa tunique jaune et vert il y a quelques jours pour s'envoler vers la Grèce, Guillaume Gillet a fait étalage de sa culture musicale francophone. Pour son bizutage avec ses nouveaux coéquipiers, rapidement conquis, le milieu de terrain belge a interprété un refrain de l'incontournable Maître Gims, en l'occurrence. Un dernier clin d'œil à l'ami Waldemar Kita ?On attend avec impatience les couplets de Kaaris repris par Wesley Sneijder.