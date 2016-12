Gilles Sunu, 47 tirs pour 0 but en 2016

0

47 - Gilles Sunu (47) est le joueur qui a le plus tiré sans marquer en Ligue 1 en 2016. Flou. #Opta2016 pic.twitter.com/mO2w75oxqH — OptaJean (@OptaJean) 29 décembre 2016

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.Dans deux jours, 2016 touchera à sa fin. Une année qui n'aura pas forcément souri à l'attaquant du SCO Angers Gilles Sunu . L'ancien joueur d' Arsenal domine largement un classement dont il se serait bien passé, celui du nombre de tirs tentés en Ligue 1 sans marquer un but en 2016.Avec quarante-sept tentatives, dont seulement neuf cadrées, pour zéro but inscrit, Sunu est intouchable dans ce domaine. Il devance largement son dauphin Bastiais, Lassana Coulibaly et ses trente-et-un tirs. Avec vingt-sept tentatives ratées, Eric Bauthéac Lille ) et Jonathan Delaplace Caen ) complètent le podium.Seul point positif, dîtes-vous qu'en 2017, vous ne pourrez pas faire pire.