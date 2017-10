Gilardino rempile en D2 italienne

JB

L'aventure n'est pas finie.Sans club depuis cet été et la fin d'une courte parenthèse à Pescara , l'éternel Alberto Gilardino , meilleur buteur de Serie A encore en activité (188 pions), s'est trouvé un point de chute pour prolonger le plaisir.L'ancien buteur du Milan, de la Fiorentina et de Parme, au palmarès bien garni (une Coupe du monde et une Ligue des champions, rien que ça), va descendre d'un étage pour officier en Serie B, sous la tunique du Spezia Calcio (actuellement onzième du championnat).Gilardinosaure.