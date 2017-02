Gignac tout près du but du week-end

Ce samedi, André-Pierre Gignac et son équipe des Tigres se sont inclinés face à Toluca (0-1), dans le cadre de la 5journée du tournoi de clôture du championnat du Mexique.Il reste deux minutes avant le coup de sifflet final quand l'ancien Marseillais reprend un centre venu de la gauche par un superbe ciseau sorti d'une autre planète. Sauf que la balle est allée mourir sur le montant du portier adverse. Le Français méritait clairement mieux, d'autant qu'avec une seule victoire en cinq matchs, son équipe erre toujours dans les bas-fonds du classement.Qu'importe, on sait qui de lui ou Andy Delort laissera la plus grande trace à Monterrey.