Gignac sauve à nouveau les siens

Andre-Pierre Gignac's second goal v Chivas in the Liga MX final was a beauty pic.twitter.com/y8Viy9R9FZ — 101 Great Goals (@101greatgoals) 26 mai 2017

Qui peut arrêter André-Pierre ?Six buts sur les cinq derniers matchs, c'est assez pour se rendre compte de la performance. Surtout quand les buts du Français amènent son équipe, Tigres, jusqu'en finale du championnat mexicain. Et hier soir se jouait la finale aller de la Liga MX.Un match que la formation de Gignac a mal négocié jusqu'à la 85, en étant menée 2-0. Et qui répare les pots cassés ? C'est Dédé. Le Français a marqué deux buts dans les cinq dernières minutes. Des réalisations qui ont permis à son équipe de revenir à hauteur de son adversaire Guadalajara. Un score final de 2-2, qui autorise les Tigres à y croire encore pour la finale retour de lundi.Bon, en plus, son deuxième but n'est pas dégueulasse.