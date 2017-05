0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Hier soir se jouait le dernier match de clôture du championnat mexicain. Et l'enjeu était de taille puisque, si les huit premières places offraient un ticket pour les phases finales du championnat, les Tigres de Gignac avait l'obligation de gagner pour se qualifier. Mais André-Pierre Gignac a su résister à la pression encore une fois, en inscrivant un triplé. Cette victoire des Tigres 5-1 face à Queretaro les propulse en phases finale de la Liga MX. Queretaro était éloigné du peloton de tête depuis bien longtemps.Les quarts de finale des playoffs (tirage au sort aujourd'hui) se joueront les 10 et 11 mai pour l'aller et 13 et 14 mai pour le retour.