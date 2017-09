Gignac et Kolodziejczak au secours des sinistrés mexicains

Estaré con mi chaparro @JavierAquino7 recolectando la ayuda para la gente de Oaxaca en el parque España #FuerzaOaxaca #FuerzaMexico pic.twitter.com/JLLo64VfJk — Gignac Andre-pierre (@10APG) 10 septembre 2017

Les beaux gestes ne se font pas que sur le terrain.Le terrible séisme de magnitude 8,2 qui a frappé jeudi le sud du Mexique a déjà fait 90 morts, plus de 200 blessés et des dégâts matériels conséquents. Bien emmenés par leur coéquipier Javier Aquino , les joueurs de Tigres Timothée Kolodziejczak et André-Pierre Gignac ont pris l’initiative d’organiser une collecte de vivres et de biens de première nécessité à Monterrey, dans le Nord des États les plus touchés par la catastrophe.Une action collective de grande classe, à apprendre dans tous les clubs de football.