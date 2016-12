Gignac et Delort sont champions du Mexique

111

Des nouvelles rassurantes concernant André-Pierre Gignac Lors de la finale aller du championnat d'ouverture du Mexique le buteur français avait quitté le terrain sur civière, le cou maintenu par une minerve . Trois jours après cette sortie spectaculaire, il a pu soulever le trophée de champion de Liga MX.Après le nul (1-1) obtenu au match aller au Stade Azteca, l'enceinte du Club América, les Tigres recevaient pour le match retour. Avec Gignac titulaire, c'est bel et bien, le club de Monterrey qui s'est imposé au terme d'un scénario rocambolesque.Cinq cartons rouges, un but égalisateur dans les dernières secondes des prolongations, une séance de tirs-au-but dantesque, c'est peu dire que ce match a été mouvementé. Pourtant, aucun but n'a été inscrit lors des 90 premières minutes de jeu. Finalement, c'est l'ouverture du score de Edson Alvarez pour l'América dès le début des prolongations (94) qui débloque la situation, et contraint les Tigres à pousser. Sous la pression, le Club América se met à la faute, et perd d'abord Rubens Sambueza après un deuxième jaune, avant de craquer complétement au cours d'une bagarre générale.À neuf contre huit, les Tigres finissent par égaliser à la 119minute grâce à Jesus Duenas. 1-1. Ils arrachent donc une précieuse séance de tirs-au-but, au cours de laquelle le gardien argentin des Tigres, Nahuel Guzman, s'est illustré en arrêtant toutes les tentatives adverses. Devenant ainsi, le héros d'un soir.C'est la deuxième fois d'afillée que les Tigres gagnent le tournoi d'ouverture du championnat du Mexique . Et si Gignac avait quitté l'OM pour gagner des titres ?