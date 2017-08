Gignac claque son premier pion de la saison

Vidéo

Gignac a toujours faim.Muet lors des trois premiers matchs de la saison, André-Pierre Gignac a enfin sorti les griffes samedi, à l'occasion de la rencontre entre les Tigres de Monterrey et Pachuca. Un but sur penalty à la 26, qui n'a pas empêché son club de tomber pour la première fois de la saison (2-1).Bilan : Gignac a inscrit cinquante-quatre buts en quatre-vingts six matchs, depuis son arrivée en 2015.Sacré pointeur.