Giannina Maradona : « J’ai pardonné à mon père pour des choses bien pires »

Ma famille d'abord.Empêtré dans une énième affaire de fraude, Diego Maradona est en train de se mettre à dos toute sa famille. Après avoir traîné en justice son ex-femme, Claudia Villafane, accusée d’avoir administré frauduleusement sa fortune pendant quinze ans, l’Argentin s’en est pris à sa fille, Giannina Maradona, qu’il accuse d’être de mèche avec sa mère. Matias Morla, le sulfureux avocat de Maradona, réclame même la détention provisoire de cette dernière., a-t-il grincé devant les médias locaux.En réponse aux accusations, Giannina Maradona a rétorqué via son compte Twitter que son père savait où elle habitait, et que son avocat et lui pouvaient venir quand ils le souhaitaient. «, a-t-elle néanmoins tempéré.Enfin un peu de douceur.