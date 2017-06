Gianni Infantino va être reçu par Xi Jinping

AH

Préparer le terrain.Alors que la Chine se positionne de plus en plus en ouvertement pour organiser une Coupe du Monde de football, son président Xi Jinping s'apprête à recevoir solennellement Gianni Infantino, président de la Fifa. La rencontre aura lieu mercredi à Pékin, au prestigieux palais du peuple, Place Tiananmen.Un traitement digne d'un chef d'état tout sauf anodin. Grand amoureux du foot, Xi Jinping rêve de voir son pays participer à un Mondial. Problème, la sélection chinoise est nulle. La preuve, elle occupe la 82e place au classement Fifa, derrière les redoutables Iles Féroé. En revanche, l'empire du milieu est capable d'organiser sa Coupe du Monde, et vise même l'édition 2030.Le vice-président de la fédération chinoise, Zhang Jian, vient d'ailleurs d'être élu au Conseil de la Fifa. Mieux, plusieurs grandes entreprises chinoises ont signé des contrats de parrainages avec la Fifa, histoire de bien se positionner pour obtenir un mondial. La visite d'Infantino aura donc pour fil rouge une possible candidature chinoise pour le mondial 2030, alors que l 'UEFA pousse l'Angleterre à se présenter pour cette même édition Une info à prendre avec des baguettes.