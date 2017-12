Gianni et ses nouveaux amis

En rendant une visite à Emmanuel Macron mardi dernier, avec qui il a échangé sur les nouvelles régulations qui pourraient encadrer l'activité des agents de joueurs, Gianni Infantino a confirmé que la FIFA semble prête à élargir sa collaboration avec les gouvernants de l'Union européenne. Une initiative surprenante pour la Fédération internationale, qui a d’ordinaire horreur que les états fassent ingérence avec sa tambouille politique.



Changement de cap

Tournant stratégique

Escapade berlinoise

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC

À en croire ses collègues, Gianni Infantino est un homme «» Il n’a donc pu ignorer l’avalanche de critiques visant les montants fous qui ont rythmé le dernier mercato européen, comme celles portant sur les sommes disproportionnées qui finissent dans les poches de certains agents. Alors, Gianni a pris note, et s’est même dégoté un rencard avec Emmanuel Macron, notamment pour évoquer le sujet épineux de la régulation des transferts. Une rencontre peut-être indicative des changements que l’Italo- Suisse souhaite mettre en place pour faire évoluer la gouvernance de la FIFA.» , relève Didier Primault, directeur du Centre de droit et d'économie du sport. Alors, pourquoi ce soudain changement de cap ? «Une précaution que la Fédération internationale n’a pas toujours prise, à ses dépens. «(ndlr, une règle qui visait à imposer d'aligner six joueurs nationaux, soit un maximum de cinq joueurs étrangers, dans le onze de départ de chaque club professionnel).La volonté de collaboration avec les chefs d’États affichée par Infantino peut aussi être interprétée comme un gage de bonne volonté, pour rassurer une justice inquiète de certaines évolutions récentes du football européen. «» , pose Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le droit du sport et expert juridique auprès de la Commission européenne. «De quoi inciter la Fédération internationale à calmer le jeu, en associant les États à l’élaboration de nouveaux règlements. Les nouvelles régulations défendues par Infantino viseraient notamment à encadrer strictement le montant des commissions d'agent. Un contrôle sur les agents que la FIFA n’a pu assurer elle-même, elle qui ne fixe aucun pourcentage réglementaire sur les commissions et n'exige plus, depuis 2015, de licence internationale pour exercer cette profession. «» , poursuit Granturco. «En montrant patte blanche à la Commission européenne, la FIFA peut aussi espérer obtenir des dérogations qui feraient du football un objet à part sur le plan juridique. «» , avance Granturco. «» Un objectif sacrément ambitieux. «Les tentatives d'inscrire le sport et le football comme des disciplines exemptées du cadre juridique classique se sont d’ailleurs toutes conclues par un échec cuisant : «» , déroule Granturco. «» L’ Allemagne , où Angela Merkel s’est insurgée en septembre dernier contre les excès dépensiers des grands clubs européens. De quoi inciter Gianni à s’offrir une petite escapade berlinoise dans les mois qui viennent...