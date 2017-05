Giannelli Imbulau ventre

Placé sur la liste des transferts par Stoke City il y a quelques jours, la recrue la plus onéreuse de l'histoire des Potters avait bien commencé en Angleterre avant de très rapidement disparaître. Comme à Porto. Mais que doit changer le Français pour éviter de planter sa carrière ?

Meilleur à 17 ans qu'à 24

Entourage trop laxiste ou entraîneurs trop exigeants ?

Un destin à reconstruire

Par Florian Cadu

Propos de Stéphane Trévisan recueillis par FC.

» Bon. Autant dire que c’est le gros bordel dans le cerveau de Giannelli Imbula , interrogé sur beIN Sports il y a quelques jours. Pour les dirigeants du club anglais, l’affaire a l’air bien plus claire : le milieu de terrain, placé sur la liste des transferts pour l'ouverture du mercato estival, doit s’en aller cet été. Que ce soit à l’OM, à Rome, à Nice ou en Chine, peu importe tant qu’il y a le chèque au bout. Pourquoi ? Tout simplement parce que la recrue la plus chère de l’histoire de Stoke City n’a absolument pas convaincu. Après de bons débuts lors de son arrivée en Angleterre, où il a donc débarqué pour plus de 25 millions d’euros en février 2016, le Français a totalement disparu. Au point de ne jamais avoir été titularisé depuis début 2017. Une aventure britannique qui ressemble à sa précédente portugaise, encore plus fulgurante, puisque après avoir été acheté par Porto à l’Olympique de Marseille pour vingt patates (plus bonus, ce qui en fait le plus gros transfert des Dragons en bisbille avec Hulk ), le natif de Belgique a joué pendant à peine deux mois avant de s’en aller.Un gâchis ? Évidemment. Car à ses débuts en Bretagne, le bonhomme fait l’unanimité. Considéré comme un grand espoir par de nombreux entraîneurs, Imbula impressionne alors qu’il n’est pas encore majeur. «, admire toujours Stéphane Trévisan, ancien portier de Guingamp qui l’a vu entrer dans le monde professionnel avec le club breton entre 2007 et 2010.» Le gamin, qui a également connu le centre de formation du Paris Saint-Germain une petite année durant, vole donc au-dessus du. Sauf que ce n’est pas toujours signe de réussite future. Bien au contraire. Ses défauts d’alors, logiques pour son âge, n’ont en effet jamais été effacés, semble-t-il. «, reprend Trévisan.» Si tout se passe plutôt bien à l’En Avant, la situation se complique alors quand il débarque à Marseille. Et malgré une grosse seconde saison avec Marcelo Bielsa , Giannelli fait ses bagages pour l’étranger. Avec le résultat qu’on connaît aujourd'hui.Alors, qu’est-ce qui cloche chez lui si ce n’est pas le talent ? «, estime Trévisan, aujourd’hui reconverti comme agent, dans une longue réponse aussi spontanée que claire."Giannelli, là tu fais fausse route." "Giannelli, mon projet pour toi, c’est Chelsea. Mais pour y arriver, il faut faire ci ou ça." » Du côté du joueur justement, l’explication est tout autre. Les échecs successifs seraient en fait dus aux décisions incompréhensibles des coachs. À Porto, ce dernier n’aurait «» selon Willy Ndangi, papa et agent d’Imbula qui a dénoncé de mauvaises méthodes dans. Comme Élie Baup sur la Canebière, qui «» Pareil à Stoke, où «» , se défendait il y a quelques mois le principal intéressé dans» , regrette Stéphane Trévisan, également ancien de l'OM. Mark Hughes, lui, donnait raison aux propos de ce dernier, mettant en avant en avril un manque d’adaptation au plus haut niveau sans remettre en cause son talent : «(...)» Dès lors, peut-on redouter qu’Imbula n’ait plus rien à offrir à personne à l’avenir ? Non, bien sûr que non. À seulement 24 piges, le gaucher a encore du temps pour répondre aux promesses et faire le bonheur de ses partenaires. «, parie Trévisan.» Président Sadran, c'est à vous.