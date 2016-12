Gianfranco Zola entraîneur de Birmingham

0

Retour en Angleterre pour Gianfranco Zola.Après deux saisons passées à entraîner West Ham (2008-2010) et une et demie sur le banc de Watford (2012-2013), l'ancien attaquant de l'équipe d'Italie vient d'être nommé à la tête de Birmingham. Englués en Championship depuis cinq ans, les joueurs du BCFC sont encore en train de réaliser une saison sans étincelles, et sont actuellement huitièmes de D2 anglaise. Incapable de stabiliser son équipe dans les six première places qualificatives pour lesqui mènent à la montée, Gary Rowett a été prié d'aller voir ailleurs et Zola a été nommé presque immédiatement.À cinquante ans, Zola est face à l'un des plus grands défis de sa carrière d'entraîneur, lui qui a connu plus d'expériences mitigées que de réussites en tant que coach.Mais coacher une ancienne ville industrielle, quand on porte le nom de l'auteur de, ça devrait être du gâteau.