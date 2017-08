Ghezzal se rapproche de Monaco

AH

Un an de retard.Après plusieurs semaines de galères, ou plutôt d'hésitation, Rachid Ghezzal a enfin trouvé son nouveau port d'attache. Laissé libre par l' Olympique Lyonnais après une prolongation avortée au dernier moment, le milieu offensif était notamment courtisé par Southampton Nice et surtout l' AC Milan qu'il avait rencontré sans recevoir d'offre.Ghezzal s'apprête donc à rejoindre l'AS Monaco , qui, selon, lui propose un salaire de 180 000 euros par mois plus une prime de trois millions à la signature, soit 100 000 euros mensuel de moins que la dernière offre de prolongation de l'OL. Les champions de France ont récemment accéléré sur l'ailier algérien de 25 ans, suite aux envies d' Arsenal de Thomas Lemar . À Monaco , Ghezzal rejoint un effectif déjà bien fourni sur les ailes : Lopes, St Maximin, Mboula, Boschilia, voire Sidibé et peut-être Lemar.Pendant ce temps là, Lyon a balancé dix millions d'euros sur Bertrand Traoré : la fameuse stratégie d'Aulas.