Ghezzal, rendez-vous en terrain connu

L’enfant du pays est de retour à la maison. Quatre mois après avoir quitté l’Olympique lyonnais en fin de contrat, Rachid Ghezzal retrouve le Groupama Stadium, ce vendredi soir à Décines, à quelques centaines de mètres de la clinique Champ Fleuri qui l’a vu pousser ses premiers cris en mai 1992. Le néo-Monégasque revient dans un stade qui l’a parfois adulé, comme après sa merveille de frappe du gauche lors du match inaugural contre Troyes en janvier 2016, comme il l’a parfois maudit, la saison dernière, au fil de ses piètres prestations. Alors que l’OL souhaitait le prolonger, Ghezzal a refusé les propositions de son club formateur, jugées en deçà de ses attentes, préférant partir libre en fin de saison. Un comportement qui a agacé une bonne partie du public lyonnais, qui lui offrait, au printemps dernier, sifflets et bronca à chacune de ses entrées en jeu. Interrogé sur son retour au Parc OL dans les colonnes du, jeudi, l’international algérien avoue ne pas se faire d’illusions quant à l’accueil que lui réserve son ancien public : «Libre de tout contrat cet été, Ghezzal s’est retrouvé mêlé à plusieurs rumeurs pendant le mercato. AC Milan, Roma, Galatasaray, Marseille, Crotone... Rachon a finalement trouvé un accord avec les champions de France en titre monégasques qui le suivaient depuis plusieurs mois. «, affirmait-il lors de sa présentation à la presse en Principauté.» À vingt-cinq ans, l’ailier algérien s’offre donc un joli défi selon les dires de Rémi Garde, l’entraîneur qui l’a lancé chez les professionnels à l’OL en 2012 : «Pour franchir ce palier, Ghezzal peut compter sur le soutien de son entraîneur, Leonardo Jardim. Décisif lors de ses premiers pas avec l’ASM à Metz (0-1), puis buteur à Lille (0-4), l’ancien Gone grignote petit à petit du temps de jeu dans un secteur offensif ultra-concurrentiel (Thomas Lemar, Rony Lopes, Keita Baldé, Adama Diakhaby). Titulaire et remuant contre Porto en C1, le Fennec devrait cependant en faire plus selon le tacticien lusitanien qui s’exprimait à son sujet, jeudi, en conférence de presse : «Recruté pour remplacer Bernardo Silva, transféré à Manchester City cet été, et donc jouer sur un côté dans le système en 4-4-2 cher à Leonardo Jardim, Ghezzal a toutes les qualités pour s’imposer dans le collectif monégasque. «, commente Rémi Garde.Et si Rachon était plus utilisé comme un ailier dans le 4-3-3 de Bruno Génésio à l’OL, son adaptation à ce nouveau poste de milieu excentré ne devrait pas être trop difficile. «, analyse l’ancien entraîneur de l’OL.» Sur une pelouse qu’il connaît sur le bout des doigts de son pied gauche, Ghezzal fera tout pour donner du fil à retordre à ses anciens coéquipiers et faire taire une bonne fois pour toutes ses nombreux détracteurs entre Rhône et Saône.