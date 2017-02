Ghezzal et Tolisso vont devoir payer

0

Aborder un derby avec le couteau entre les dents, c'est beau, et c'est ce que les supporters veulent voir.Mais Jean-Michel Aulas n'est pas un fan comme les autres, et a vu tout rouge quand Rachid Ghezzal et Corentin Tolisso ont pris un carton rouge chacun dans les arrêts de jeu du match contre Saint-Étienne dimanche soir. Hors d'eux, les deux joueurs s'étaient lancés dans une grande embrouille générale en toute fin de match alors que la partie était déjà jouée, ce qui n'a pas plus au président de l'OL déjà agacé par la défaite. Pour l'instant, Aulas a simplement promis que ses deux trublions seraient sanctionnés financièrement, sans donner plus de précisions sur les amendes à payer. «» a déclaré JMA sur, en ajoutant «Et comme on dit, qui aime bien châtie bien.