Geubbels, 15 ans et titulaire avec l'OL

Avoir le brevet des collèges serait donc une qualification suffisante pour remplacer Alexandre Lacazette En attendant que les remplaçants du néo-soient prêts, Bruno Génésio a décidé ce samedi de voir ce que la relève a dans le ventre, pour le match amical face à Bourg-en-Bresse . Ainsi, le coach lyonnais a titularisé à la pointe de son équipe Willem Geubbels, un garçon âgé de 15 ans et 326 jours. L'international U16 devient donc le plus jeune joueur à participer à un match avec les pro de l'OL depuis 1981. Pas de choc générationnel en prévision puisqu'il sera accompagné sur la ligne offensive de Houssem Aouar , 19 ans, et d'Amine Gouiri, 17 ans.Pour Geubbels, on attendra sa majorité avant d'atteindre le point Godwin.