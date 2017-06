Getafe de retour en Liga

FC

Getafe ne perd pas de temps.Relégué en deuxième division l'an dernier, le club espagnol signe son retour officiel en Liga pour la saison 2017-2018 après sa victoire 3-1 contre Tenerife lors du barrage retour. Dani Pacheco, qui a déjà connu la montée avec le Betis Seville en 2015 et avec Alavés en 2016, s'est offert un doublé.La première manche avait pourtant vu Getafe s'incliner sur le plus petit des scores sur la pelouse de Tenerife. Mais les hommes de José Bordalás ont su se faire violence, avec deux buts en un quart d'heure et un troisième en fin de première mi-temps après la réduction du score de Lozano Reste désormais à bloquer l'ascenseur.