Geste fort d'Orléans avant le match contre Lens

226

JD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour que le spectacle soit beau jusqu'au bout.L'US Orléans reçoit le RC Lens ce lundi en clôture de la vingt-sixième journée de Ligue 2, soit un peu le match des extrêmes : d'un côté, l'USO qui tente de s'extirper de la zone rouge, de l'autre, Lens qui tente de raccrocher au wagon de tête pour les places de promotion.Et la fête risque d'être encore plus belle, car les supporters des Sang et Or ont eu une belle surprise en provenance de la direction orléanaise. Dans un communiqué, celle-ci déclare que pour accueillir les supporters dans les meilleures conditions et répondre à la forte demande des visiteurs, elle a décidé de «» .Serait-ce l'effet Pierre Bouby , qui jette une chape de coolitude sur l'US Orléans ? En tout cas, il fait plaisir de voir que la mode de criminaliser les supporters n'a pas touché toute les instances du football professionnel français.Et puis à Lens , avec ce genre de nouvelle, on en viendrait presque à adorer le lundi.