Gervinho de retour avec les éléphants

Welcome Back Gervais.L'ancien attaquant d'Arsenal, Gervinho , a été rappelé vendredi par la Côte d'Ivoire. Le nouveau sélectionneur des Elephants, Marc Wilmots , l'a convoqué pour affronter les Pays Bas et la Guinée les 4 et 10 juin prochain. Il remplace Salomon Kalou et Wilfried Zaha, blessés.Il n'avait plus été en sélection depuis cctobre 2016 et sa grave blessure au niveau du genou. Ses prestations convaincantes dans le championnat chinois ont donc poussé Marc Wilmots à le rappeler. Gervinho est donc de nouveau en mesure d’accroître son total de 16 buts en sélection.