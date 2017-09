Gervais Martel : « Le jour où j’arrêterai, Lens sera sur des bons rails »

Comme l’ensemble des supporters dont il fait partie, Gervais Martel est très affecté par la situation du RC Lens. Depuis dix ans, les Sang et Or rament. Président historique du club (de 1988 à 2012, puis de 2013 à aujourd’hui) Martel retrace son parcours, fait son mea culpa, réaffirme ses ambitions et son amour pour le club de sa vie.

« Enfant, j’écrivais à des joueurs pour leur demander qu’ils m’envoient un autographe, comme faisaient tous les gamins. Petit à petit, je me suis dit dans ma tête qu’un jour, je deviendrais président du RC Lens . »

Vidéo

« Je me suis rendu aussi compte qu’en bas, tout le monde avait des traces de charbon, donc on était difficilement reconnaissables. Tout le monde s’appelait par son prénom, les gens se mélangeaient. Tout le monde se tutoyait, partageait le même effort et ça m’a beaucoup marqué. »

« Je ne me suis pas préparé à la descente. J’avais fait mes objectifs pour faire partie des cinq, six premiers du championnat, et là, on prend une claque. On passe de 34 millions de droit télé à 5, 6 millions en L2. Aucune entreprise ne peut faire face à un bordel pareil. »

Vidéo

« Ça s’est stabilisé d’un point de vue financier, mais la formation a été pillée. Au lieu de se couper le bras, on se coupe trois doigts. »

« On ne peut pas vivre dans le passé, même si on ne doit pas l’oublier. L’attente des gens est incroyable. »

Vidéo

« On a quand même 20% de chômeurs dans l’arrondissement. Ce sont pour la grande partie des mecs qui se saignent pour attendre les joueurs de nuit, lorsqu'on a perdu, qui viennent tous les jours à l’entraînement, qui payent leur place. »

« En plus, on a joué à Amiens . Je pense qu’il n’y aurait jamais eu de stade si je n’étais pas revenu avec Mammadov. On aurait eu un autre stade de remplacement. Quand j’ai fait le tour des voisins comme Valenciennes , on me demandait des prix exorbitants. On ne voulait pas de Lens . »

Vidéo

« J’ai eu une très mauvaise idée : mettre tous mes biens dans la holding qui possédait le RC Lens . J’ai tout perdu. »

Propos recueillis par Flavien Bories, à Lens