Gerson Rodrigues, produit de Lux

Du quartier au FC Metz

« C’était très compliqué pour lui de vivre l’internat très jeune. C’est plus ça qui a fait qu’on s’est séparés, qu’on l’a laissé rentrer au Luxembourg parce qu’il n’arrivait pas à vivre l’éloignement. C’est un garçon qui avait un vrai potentiel, c’est dommage. »

Menuiserie, Ronaldinho et discipline

« S'il n'a pas le foot, je ne sais pas ce qu'il peut faire »

« Le foot ne m’a jamais été refusé. J’avais le talent en moi et c’est la seule chose que je voulais faire. Si on m’enlevait le foot, c’était vraiment la fin pour moi. »

Un nouveau départ

Du talent, il en a. Tout le monde - et en tout cas le Luxembourg - s’accorde à le dire. Transféré du Fola Esch à Telstar cet été, Gerson Rodrigues découvre le professionnalisme et la deuxième division hollandaise. Puisqu'il a marqué dès son premier match et qu'il a déjà 22 ans, l'ailier compte vite exhiber ses dreadlocks dans un championnat moins obscur. Une ambition légitime aux dires du FC Metz au Luxembourg , les deux seules terres capables de s'exprimer sur le sujet. Alors pourquoi n’a-t-il pas déjà éclaté au haut niveau ? Schéma classique : une enfance difficile, quelques fautes de vie et un train qui passe sous son nez. «» , assure aujourd'hui un Gerson Rodrigues qui a de quoi être optimiste. Car après avoir honoré sa première sélection en mars dernier face à la France (1-3), il fêtera sa sixième cape, toujours face aux Bleus, ce dimanche, à Toulouse. Ce parcours tortueux valait la peine d'être vécu.Né à Lisbonne, Gerson Rodrigues grandit d’abord sans père et presque sans mère. Celle-ci décide de partir au Luxembourg pendant que l'enfant est élevé par sa grand-mère maternelle.» , expliquait Gerson l'année dernière pour Gerson touche alors ses premiers ballons dans la rue, avec ses copains du quartier. Ce n’est qu’à l’âge de dix ans qu'il dépose ses valises au Luxembourg pour rejoindre sa mère. C’est là aussi qu’il dégote sa première licence au sein de l'Union Luxembourg, avant d'atterrir un an plus tard au FC Metz . Là-bas, il forme notamment un prometteur duo d’attaquants avec Maxwel Cornet. «» , racontait Gerson , toujours auPourtant, trois ans plus tard, le club français se sépare de lui. «» , raconte Denis Schaeffer, directeur général de la formation au FC Metz . Si, sur le terrain, tout allait bien, c’est à l’école que Gerson avait aussi plus de difficultés. «» , reconnaît Romain Thill, qui a été une sorte de tuteur pour Gerson pendant quelques années, «» . D’un commun accord avec la famille, le joueur retourne donc au Grand-Duché et se retrouve vite placé au centre socio-éducatif de Dreiborn, considéré au Luxembourg comme une véritable « prison pour mineurs » . «» , expose André Hein, directeur adjoint du centre. Même s'il profite de son séjour à Dreiborn pour se familiariser avec la musculation et la capoeira, Gerson laisse comprendre que son plus grand talent peut se pratiquer sans haltère ni musique au rythme afro-brésilien.Le directeur de l’établissement accorde alors quelques faveurs à Gerson Rodrigues et l’autorise par exemple à s’entraîner avec le FC Swift Hesperange, un club de la capitale. «» , se remémore André Hein, qui rappelle que le plus important était de «» pour les gamins. Mais Gerson a déjà le sien. «À Dreiborn, l’adolescent se met aussi à la menuiserie. «» , racontait-il au. Mais la passion du football ne le quitte pas. «» Et lorsque le centre met une navette à sa disposition pour pouvoir s’entraîner à l’extérieur, il apprend peu à peu à se contrôler. «» , résume-t-il. Quelque temps après, le jeune Gerson quitte le centre, plus motivé que jamais. «Après un passage par Kayl/Tétange, Gerson Rodrigues connaît sa première grosse saison avec le RFCU Luxembourg , avant d’exploser au CS Fola. Un pari pour Mauro Mariani, président du CS Fola. «» , raconte celui qui a remplacé son ami Gérard Lopez à la tête du club luxembourgeois.Des hauts et des bas qui n’empêchent pas le joueur d’intégrer pour la première fois la sélection en mars dernier «, explique Gerson » Tout sourit au joueur pendant cette saison donc. Ou presque. La défaite en finale de la Coupe, fin mai, face au rival F91 Dudelange (1-4) est une première claque sur la joue. «Mais voilà que ses vieux démons le rattrapent. Appelé avec l’équipe nationale contre l’ Albanie une semaine plus tard , Gerson se voit offrir par son club une semaine de congés en plus - la particularité du Luxembourg offrant parfois à certains joueurs une "trêve" estivale d'une seule semaine. Reste que le joueur ne se présente pas pour la reprise. Celui-ci plaide un problème de communication, mais le club ne veut rien entendre et le suspend. «» Du côté de la direction du club, le constat est le même. «» , assure Mauro Mariani. Seul Romain Thill semble inquiet de ce départ. «[au CS Fola]"Ne t’en fais pas. Je vais commencer une toute nouvelle vie, je serai professionnel."En marquant dès la 1journée, le Luxembourgeois a pris un bon départ avec son nouveau club, le SC Telstar, club de D2 hollandaise où évoluent aussi les U21 de l’ Ajax et du PSV . Une belle vitrine donc. Jeudi dernier contre la Biélorussie (1-0), Gerson a aussi goûté à sa deuxième victoire avec le Luxembourg en autant de titularisations... De quoi lui donner envie d’aller encore plus loin avec sa sélection, lui qui ne regrette absolument pas son choix de nationalité footballistique. «» , assure-t-il. Entré à la 81minute au match aller contre la France pour sa première cape, Gerson retrouve les Bleus et espère bien avoir l'occasion de mettre en valeur les deux bâtons de dynamite qui lui servent de jambes. Même s’il reconnaît que ce sera compliqué. «» Et Gerson le sait mieux que quiconque : si la discipline est là, le résultat n'est jamais très loin.